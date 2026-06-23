Avrupa alev alev! Üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor
Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası kıtayı kavuruyor. Fransa, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede rekor sıcaklıklar test ediliyor.
Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, hayatı durma noktasına getirdi. Son yılların en zorlu yaz mevsimlerinden birini geçiren kıta genelinde, termometreler üst üste tarihi zirveleri zorluyor. Çok sayıda ülkede kırmızı alarm verilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
6 Ülkede Birden Rekor Sıcaklıklar
Etkisini giderek artıran sıcak hava dalgası nedeniyle; Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Özellikle şehir merkezlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerine çıkmasıyla birlikte günlük yaşam ve altyapı sistemleri olumsuz etkilendi.
Termometreler Zirveyi Gördü
Yayınlanan son video-grafik verilerine göre, kavurucu sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hükümetler, yangın riskine ve sağlık sorunlarına karşı acil durum önlem paketlerini devreye soktu.