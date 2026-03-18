Çiğli'de çöp tesisinin neden olduğu heyelan mahalleyi yutuyor: 14 ev yıkıldı, 1800 mağdur

İzmir'in Çiğli ilçesinde onlarca yıldır faaliyet gösteren Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, çevresindeki mahalleleri adım adım yutuyor. Tesisin yarattığı baskı ve yeraltı sularının etkisiyle 2013'ten bu yana hız kazanan toprak kaymaları bugüne kadar 14 evi yerle bir etti, 1800 kişiyi mağdur bıraktı. Yollar çatlıyor, zeminler kayıyor, binalar çöküyor; ama yetkililer hâlâ harekete geçmiyor.

Mahalle 1992'den bu yana çöp tesisiyle yaşıyor

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, 1992 yılından bu yana Çiğli'de faaliyetini sürdürüyor. Tesisin büyümesiyle birlikte oluşturduğu zemin baskısı ve yeraltı sularının hareketi, Cumhuriyet ile Harmandalı mahallelerinde toprak kayması sürecini başlattı. 2013 yılında belirginleşen bu süreç her geçen yıl hız kazanarak mahalleleri tehdit etmeye devam ediyor.

Dağlar kayıyor, yollar çöküyor, evler yıkılıyor

Bölgede devasa yarıklar oluştu, yollar parçalandı, zeminler metrelerce kaydı. Can ve mal güvenliği tehlikesi altına giren evler kademeli olarak tahliye edilirken bugüne kadar 14 ev tamamen yıkıldı. Uzmanlar acil drenaj yapılması ve atık dökümünün durdurulması gerektiğini defalarca vurgulasa da tahribat engellenemedi.

"1800 mağduriyet oluştu, yetkililer görmezden geldi"

Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, 2006'dan bu yana sorunu yetkililere taşıdıklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Kazar, dağların kaydığını, evlerin yıkıldığını, yolların çöktüğünü ve yolun güzergahının bile değiştiğini vurgulayarak 14 evin yıkıldığını ve bin 800 kişinin mağdur olduğunu söyledi.

"Can kaybı yaşanmadan önlem alın"

Kazar, yetkililere yönelik çağrısını şu sözlerle dile getirdi: Doğanın yok edilmemesini, havanın kirletilmemesini isteyen Kazar, can ve mal kaybı yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak kayıplar yaşandıktan sonra söylenecek hiçbir sözün gideni geri getiremeyeceğini hatırlattı. Bölgedeki yapıların zemin etüt çalışmaları yapılarak ruhsatlı inşa edildiğini de belirten Kazar, süreçte görev alan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Çevreciler de sessiz: "Yıllarca tek başıma mücadele verdim"

Kazar, bilim insanları ve çevrecilerin de Harmandalı söz konusu olduğunda sessiz kaldığını ileri sürdü. Yıllarca tek başına mücadele verdiğini anlatan Kazar, bu duyarsızlık karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi. Yalnızca yola bakıldığında dahi zeminin 10 ile 20 metre kaydığının görülebildiğini söyledi.