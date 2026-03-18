Türkiye'nin yerli helikopteri Gökbey sivil sertifikasyonu tamamladı: TUSAŞ'tan yeni video

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla tasarlanıp üretilen T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldığı CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu önemli başarının ardından TUSAŞ sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Gökbey, sivil yolcu taşıyan ilk milli hava aracı oldu

Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte T625 Gökbey, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı unvanını kazanarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı. TUSAŞ, bu gelişmeyi Türk havacılığı adına önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

TUSAŞ'tan açıklama: "Sivil havacılık tarihindeki yerini aldı"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: T625 Gökbey'in milli imkanlarla geliştirildiği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığı belirtildi. Gökbey'in bu başarıyla Türk sivil havacılık tarihinde önemli bir yer edindiği vurgulandı.

Yerli ve milli havacılıkta tarihi adım

T625 Gökbey, hem tasarım hem de üretim sürecinde yerli mühendislik ve teknolojinin ürünü olarak öne çıkıyor. Sivil sertifikasyonun tamamlanması, Gökbey'in yurt içi ve uluslararası sivil havacılık pazarında kullanımının önünü açması bakımından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.