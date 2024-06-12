PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 17:45 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 17:45

İZLE I Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi.

Mayıs ayında Prag'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Ukrayna ve Filsitin'de acil barış ve ateşkes vurgusu yapan öncü ülkelerden birinin Türkiye olduğu aktarıldı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.

BAKAN FİDAN'IN MOSKOVA ZİYARETİ

Bakan Fidan Rusya'ya iki ayaklı bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı. Filistin konusu hakkında Rusya'nın da Türkiye ile aynı fikirlere sahip olduğunu belirtti.

Fidan, "Son günlerde ortaya çıkan tavırlarda olumlu rol oynadığını görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Rusya'ya gittik, Rusya'da iki ayaklı ziyaret gerçekleştirdim. Moskova ile ikili temaslarımda Putin, Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. İlkili ilişkileri ve bölgesel ilişkileri masaya yatırdık. Ukrayna'da devam eden savaş, neler yapılabilir, Suriye meselesi başlıca konular arasındaydı" diye konuştu.

Enerji, ticaret, güvenlik ve ulaştırma konularının da ele alındığını aktaran Bakan Fidan, Filistin ve Güney Kafkasya konularının da derinlemesine incelendiğini aktardı.

Bakan Fidan ayrıca, "Ukrayna konusunda Türkiye'nin yaklaşımlarına sıcak baktıklarını duymaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar
12.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yı kabul etti
12.06.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütüne "Kuyu" operasyonu
12.06.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!
12.06.2024Çarşamba
İZLE I 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları A Haber'de
11.06.2024Salı
Bunlar da Var
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru: 90 roket ateşlendi 00:49
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
12.06.2024Çarşamba
Ümraniye’de öğretmene darp! 00:15
Ümraniye'de öğretmene darp kamerada!
12.06.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! 01:35
Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!
12.06.2024Çarşamba
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! | 12 Haziran 2024 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
12.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA