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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 18:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 18:10

İZLE I DEAŞ'ın finans kaynağına 'Tokat' gibi darbe!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne para transferleri yaptığı tespit edilen üç Irak uyruklu şahıs yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyonel çalışma kapsamında Hawala yöntemi ile terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu O.T.A.A, S.H.N.N ve S.B.M.M isimli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarında 30 bin 306 Amerikan Doları,100 Avustralya Doları, 160 bin160 Türk Lirası, güncel piyasa değeri 138 bin 500 TL olan altın ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6415 Sayılı "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerin ardından Tokat Adliyesine sevk edilen şahıslardan S.H.N.N isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer şüpheliler O.T.A.A ve S.B.M.M isimli şahıslar "Örgüt Üyeliği Ve Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanununa Muhalefet suçları Kapsamında" tutuklandı.

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