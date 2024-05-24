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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:44 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:45

İZLE I AK Parti Sözcüsü Çelik'ten UAD açıklaması! "UAD'nin aldığı karar hayati ve önemlidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Refah’a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır.

"ULUSLARARASI TOPLUM KARARIN TAKİPÇİSİ OLMALI"

Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır.

İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, sözkonusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez.

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