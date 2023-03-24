İtalyan arşivinden çıktı: İşte Trablusgarblı Ramazan davulcusunun 1931 yılında söylediği maniler

Trablusgarblı Ramazan davulcusunun 1931 yılında söylediği maniler, internet ortamında dalga dalga yayıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlar oldukça ilgi gördü. Önce Hâlid Seb'î adlı bir Libyalı'nın sosyal medya hesabından 2018 Ramazan'ında paylaşımıyla kitlelerin haberi olmuş bu manilerden. 90 yıldır var olan bu kayıt 2010'larda İtalya'da dijitalleştirilmiş. Avrupa'nın en büyük belge bilgi merkezi "europeana.eu"da da 2015 yılında yayınlanmış. İşte İtalyan bir askerin Trablusgarblı bir davulcuyu dinleyerek kaydettiği maniler...