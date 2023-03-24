İZLE | Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı!

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı! Masasına gidip olay çıkarmış Çağla Şıkel'in avukat sevgilisi devreye girmişti... Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği dizi çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz'in otelde olay çıkarıp meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı iddia edilmiş ve Şahinkaya, Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz'in davası sürerken olaya dair görüntüler gün yüzüne çıktı.