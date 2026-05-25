Malatya'daki deprem anı kamerada

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:59

Malatya'nın Pütürge ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen tektonik bir sarsıntıyla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.76 kilometre derinliğinde yaşanan bu sarsıntı, sadece merkez üssünde değil, Malatya kent genelinde ve çevre ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi.

Vatandaşların Yaşadığı Panik Saniyeler İçinde Kaydedildi

Depremin vurduğu ilçede can veya mal kaybı yaşanmazken, sarsıntının ani şiddeti sokaktaki ve binalardaki vatandaşlar arasında büyük bir korkuya yol açtı. Sarsıntı anında ilçe merkezindeki bir iş yerinde bulunan vatandaşların kendilerini dışarıya atmaya çalıştığı o panik dolu anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte eşyaların sallandığı ve insanların panikle güvenli alanlara doğru hareket ettiği net bir şekilde görüldü. Yetkililer saha tarama çalışmalarının tamamlandığını ve olumsuz bir durumun olmadığını bildirirken, kaza ve hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi.