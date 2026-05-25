Adana Sarıçam'da katliam gibi kaza: 2 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:13

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi, akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Genç Çift Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurda yığınına dönerken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Muhammed Burak Çiçek ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Suzan Çiçek'in (28) çarpışmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dört Yaşındaki Çocuk Yaralandı Sürücü Ağır

Kazada, hayatını kaybeden Çiçek çiftinin 4 yaşındaki kız çocukları D.B.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ve yanındaki yolcu S.D. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralı çocuk Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durumu ağır olan diğer sürücü Ramazan D. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, yaralı S.D. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.