İşte tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali

Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan Grand Kartal Hotel’deki yangına ilişkin söndürme çalışmaları devam ederken, 10 olarak açıklanan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde 163 oda bulunuyor. Yangın dehşetinden kurtulan onlarca vatandaş, umutla yakınlarından haber almayı beklerken, otelin resmi sitesinde yer alan tanıtım fotoğraflarında, otel mimarisinde ahşap malzemenin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.