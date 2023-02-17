İşte Deprem öncesi ve sonrası Hatay!

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 ili adeta yerle bir ederken, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem sonrası dünyanın dört bir yanı Türkiye için tek yürek olurken, birçok ülkeden de yardım ekipleri geldi. İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. İşte depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın deprem öncesi ve sonrasındaki hali…