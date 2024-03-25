SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 13:35

İstanbul'u süper hücre vurdu! Uzman isim uyardı

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Kuvvetli lodosla birlikte geldi. Üzerimizde soğuk bir hava kütlesi var. Baya sıkıntıya soktu metropolü. Bu devam edecek. Çanakkale, Erdek, Bandırma, Marmara üzerinden geliyor. Akşama kadar da devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Trafiğin allak bullak olacağı kesin. Kuvvetli yağışlar devam edecek akşama kadar. Çatı uçmalarına dikkat etmekte de fayda var.” şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Bakırköy sahilinde fırtına nedeniyle dalgalar oluştu
25.03.2024Pazartesi
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?
25.03.2024Pazartesi
Yargıtay'da bugün başkanlık seçimi yapılacak: Yüksek mahkeme üyesi 348 isim yeni başkanı seçmek için sandık başına gidecek
25.03.2024Pazartesi
Emekli promosyonu kimler alabilir? Tahhüt bitmeden promosyon alınır mı? 3 yıl dolmadan promosyon nasıl alınır?
25.03.2024Pazartesi
Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kaza: 3 ölü
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti 00:43
Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!
25.03.2024Pazartesi
Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu 00:29
Bu bir CHP standartı! Metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu
25.03.2024Pazartesi
3 gün süren “Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı 00:15
3 gün süren “Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
25.03.2024Pazartesi
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! 01:45
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!
25.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA