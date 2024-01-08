CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan giderayak toplu ulaşıma bir zam daha. Toplu ulaşım yüzde 50 ucuzlayacak vaadiyle göreve gelen İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında zam istedi. Gelen son dakika haberine göre, Taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam kararı teklifine şerh koydu. Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.