DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Umutluyuz, süreç devam ediyor"

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Umutluyuz, süreç devam ediyor"

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 20:52

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 20:52

Yazı Boyutu

TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni sürece ilişkin beklentilerini paylaşarak, "Umarım önümüzdeki dönemde hızlanacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kamuoyunda tartışılan "Süreç sona mı erdi?" iddialarına net bir cevap verdi. Bir gazetecinin "Süreç bitti diyenler var" şeklindeki sorusu üzerine Bakırhan, "Ben demedim" diyerek sürecin hala masada ve canlı olduğunu vurguladı.