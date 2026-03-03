İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

CANLI YAYIN
İstanbul Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

