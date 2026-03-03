İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltıİstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltıGiriş Tarihi: 03 Mart 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 09:15 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.Bunlar da Var 01:16Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu 02.03.2026Pazartesi 02:01Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü 02.03.2026Pazartesi 01:01Aynı Yağmur Altında: "Kızımı getir!" | 5. bölüm fragmanı 02.03.2026Pazartesi 00:33Ayvalık’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı 02.03.2026PazartesiCANLI YAYIN