İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 adrese eş zamanlı baskın: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat kurumlarından iletilen bilgiler ve yaptıkları çalışmalar sonucunda terör örgütü adına faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

İstanbul'da 7 ilçede tespit edilen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.