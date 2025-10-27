İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da oluşan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde iptal seferler duyuruldu.

