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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 15:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 15:00

İSTANBUL'A BİR YENİ METRO HATTI DAHA! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu yarın hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete gireceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız" dedi. Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı.

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