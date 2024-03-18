Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete gireceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız" dedi. Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı.