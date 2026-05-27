Denizde can pazarı: Arkadaşını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 17:13

Arkadaşı İçin Denize Atladı

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci gününde saat 14.00 sıralarında Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili Varyant girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerin yakınındaki kayalık alanda arkadaş grubuyla birlikte vakit geçiren 16 yaşındaki Nurullah Y., yüzme bilmeyen arkadaşı 15 yaşındaki Suphi Ü.'nün denize girdikten kısa süre sonra falez akıntısına kapılarak suda zorlandığını ve çırpındığını fark etti. Arkadaşının hayati tehlike atlattığını gören Nurullah Y., hiç düşünmeden onu kurtarmak için denize atladı.

Kendini Kurtardı Ama Su Yuttu

Suphi Ü.'yü suyun üstünde tutmaya çalıştığı esnada dalgaların ve akıntının etkisiyle fazla miktarda su yutan Nurullah Y., denizde kısa süreli panik ve halsizlik yaşadı. O sırada çevrede bulunan diğer vatandaşların da duruma müdahale etmesiyle yüzme bilmeyen Suphi Ü. hızla denizden çıkarıldı. Arkadaşını kurtaran kahraman genç Nurullah Y. ise son bir gayretle kendi imkanlarını kullanarak kayalıklara ve ardından kıyıya çıkmayı başardı.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Çok fazla su yuttuğu ve halsiz düştüğü belirlenen Nurullah Y.'ye ilk tıbbi müdahale sahildeki ambulans içerisinde yapıldı. Genç, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaşadığı şoku atlatamayan Suphi Ü., "Ben yüzme bilmiyordum, suya girdiğimde boğulma tehlikesi yaşarken o beni kurtarmaya geldi. Sonra biri beni çıkardı ama o suda kaldı. Daha sonra kendini kurtardı ama çok su yuttu" diyerek arkadaşının kendisi için canını tehlikeye attığını anlattı.