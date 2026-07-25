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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metroya sığındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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