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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 09:30
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metroya sığındı.
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