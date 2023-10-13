SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 16:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 16:49

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilan'dan Filistin işgaline skandal yanıt: İşgalci değiliz, orası bizim

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken Ankara Büyükelçisi Irit Lilan, katıldığı bir televizyon programında işgali normalleştirmeye çalışmak için skandal ifadeler kullandı. “İsrail bugüne kadar Filistinlilerin evini hiç yıkmadı mı 1967’den bu yana? Yani siz sürekli olarak yeni yerleşimler açıklayıp Filistin topraklarını işgal etmiyor musunuz” sorusuna yanıt veren Büyükelçi Lilan "Ben bunları işgal olarak görmüyorum ben bunları yerleşimler olarak görüyorum. Bu bölgeler şuanda İsrail devletinin amaçlarına hizmet ediyor” sözleriyle hem katliamı hem de işgali normalleştirmeye çalıştı.

SIRADAKİ VİDEO
Toprakları terk etmesi istenen Gazze halkından İsrail'e yanıt
13.10.2023Cuma
Gazze'de yürek yakan görüntü! Yaralı çocuk babasını böyle teselli etti: ''Korkma baba, güçlü ol''
13.10.2023Cuma
İşgalci İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya girmek isteyenlere müdahale!
13.10.2023Cuma
İsrailli Daniel Levy savaş çığırtkanlığı yapan BBC'ye tepki gösterdi: İsrail yalan söylüyor
13.10.2023Cuma
Ürdün'de polis gaz bombası attı
13.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Lübnan’da halk McDonald’s mağazalarına saldırdı! 00:07
Lübnan'da halk McDonald's mağazalarına saldırdı!
14.10.2023Cumartesi
Yahudi asıllı meclis üyesi Inna Vernikov Filistin protestosunda silahla görüntülendi! Gözaltına alındı 01:23
Filistin protestosunda silahla görüntülendi!
14.10.2023Cumartesi
İZLE 📺 Yalı Çapkını 42. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Asıl Sürprizi Sen Yaptın! I Video 00:57
Yalı Çapkını 42. bölüm 1. fragmanı yayınlandı!
14.10.2023Cumartesi
İsrail Gazze’deki interneti tamamen kesecek! 02:12
Gazze'de internet kesilecek!
14.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA