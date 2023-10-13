İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilan'dan Filistin işgaline skandal yanıt: İşgalci değiliz, orası bizim

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken Ankara Büyükelçisi Irit Lilan, katıldığı bir televizyon programında işgali normalleştirmeye çalışmak için skandal ifadeler kullandı. “İsrail bugüne kadar Filistinlilerin evini hiç yıkmadı mı 1967’den bu yana? Yani siz sürekli olarak yeni yerleşimler açıklayıp Filistin topraklarını işgal etmiyor musunuz” sorusuna yanıt veren Büyükelçi Lilan "Ben bunları işgal olarak görmüyorum ben bunları yerleşimler olarak görüyorum. Bu bölgeler şuanda İsrail devletinin amaçlarına hizmet ediyor” sözleriyle hem katliamı hem de işgali normalleştirmeye çalıştı.