İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu katılımcıları Ürdün’e gönderiliyor
İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk ve farklı ülkelerden aktivistlerin, otobüslerle Ürdün’e götürülmek üzere işgal altındaki Batı Şeria’nın doğusundaki Allenby Köprüsü sınır kapısına getirildi.
Filoda bulunan katılımcıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ürdün makamlarına teslim edilmeleri bekleniyor.
İsrail güçleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu 1 Ekim'de uluslararası sularda durdurarak çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.