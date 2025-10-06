PODCAST CANLI YAYIN
Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! İlk görüntüler!

Son dakika! İstanbul Şişli’de Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralandı. Olay yerinde panik anları yaşandı, polis bölgeyi ablukaya aldı. Silahlı saldırı sonrası olay mahallinden gelen ilk görüntüler.

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı.



AVUKAT ÖKTEM AĞIR YARALANDI

Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


HASTANEYE KALDIRILDI

Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

