İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin Dürzi olduğu bildirildi. İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Ancak Lübnan Hizbullahı iddiaları yalanladı. Hizbullah bağlantılı medya organlarında, olaya İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’den ateşlenen bir füzenin neden olduğuna ilişkin görgü tanığı ifadeleri yer aldı. Lübnan'ın Ortadoğu Havayolları, bazı uçuşların dönüşünü ertelediğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.