İsrail'in kanlı saldırırları sürerken gözler Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya çevrildi. İşgalci İsrail, her "Cuma" olduğu gibi yine ibadetleri engellemek için her yolu denedi. İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için bekleyen Müslümanlara gaz bombası atarak üzerlerine saldırdı. Öte yandan Türk gazeteciler işgalci İsrail polislerinin namaz kılmaya devam eden vatandaşlara TOMAlarla lağım suyu sıktığı da aktardı. Gazeteci Adem Metan “Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum” derken Fulya Öztürk “İsrail polisinin şiddetini bu kadar yakından görmek, masum insanların üzerine hiçbir protestoya başlamadan namaz kılarken TOMAyla müdahale ettiler. TOMAnın içindeki su kanalizasyon suyuymuş” dedi.