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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 08:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 08:57

Irak'ın kuzeyinden acı haber: 9 asker şehit 4 yaralı

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki askeri üslere sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin isimlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

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