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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Mart 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 16:40

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı!

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak edildi. 2017'de kızı Maya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ergeç'in özellikle eşi merak konusu oldu. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun 9 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç'in eşi...

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