Aydın'da jandarmadan dev narkotik darbe: 71 şüpheli gözaltı
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düğmeye basan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ve Efeler ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 98 şüpheliden 71'i yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel