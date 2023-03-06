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İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık açıklaması sırasında yüzleri düştü!

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık açıklaması sırasında yüzleri düştü!
06.03.2023 22:45

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6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener noter ve kumar masası diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü. Yaşananlar sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6’lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık açıklaması sırasında yüzündeki memnuniyetsiz tavır dikkat çekti.

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