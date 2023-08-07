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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:20

İmamoğlu kendini yollara vurdu! Elazığ ve Tunceli'den sonra rota Nevşehir ve Çanakkale: "Her daim sahadayım"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşında dara düşen Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi ardından Nevşehir ve Çanakkale'ye gideceğini ilan etti. CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten geri durmayan İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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