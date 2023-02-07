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Iğdır’dan 150 güvenlik korucusu ile 12 astsubay deprem bölgesine uğurlandı

Iğdır’dan 150 güvenlik korucusu ile 12 astsubay deprem bölgesine uğurlandı
07.02.2023 22:05 - Son Güncelleme: 07.02.2023 22:06

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Kahramanmaraş'taki depremin...

Iğdır’da görev yapan 150 güvenlik korucusu ile 12 astsubay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere uğurlandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından dün Iğdır merkez ve ilçe Jandarma Komutanlığında görevli 'Afet Eğitimi' almış 50 güvenlik korucusu ile 4 astsubay deprem bölgelerine gönderildi. Bugün tekrar 100 güvenlik korucusu ile 8 astsubay deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

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