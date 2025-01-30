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İçme suyu arıtma tesisine ’kimyasal madde’ karıştığı şüphesiyle Yalova’da sular kesildi
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İçme suyu arıtma tesisine 'kimyasal madde' karıştığı şüphesiyle Yalova’da sular kesildi

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 16:07

Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerinde, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

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