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Bursa’da kazada aracında hasar olduğu gören sürücü gözyaşlarına boğuldu
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Bursa'da kazada aracında hasar olduğu gören sürücü gözyaşlarına boğuldu

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 11:49

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Erenler ile Efsane sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Efsane Sokakta seyir halinde olan Diyar D. (18) idaresindeki 16 BLV 391 plakalı otomobil, Erenler Sokaktan çıkan Yunus Ç. (30) idaresindeki 16 ABC 161 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle etkisiyle savrulan 16 ABC 161 plakalı otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ABC 161 plakalı otomobildeki yolcu Emine Ç. (27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracında hasar meydana geldiğini gören sürücü Diyar D. gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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