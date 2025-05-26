İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya güvenlik güçleri atamalarını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, ''Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.'' ifadesini kullandı.