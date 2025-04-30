İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun ardından tutuklanan Murat Ongun hakkında bir detay dikkat çekti. Giresunlu memur aile çocuğundan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB'yi hatta İstanbul'u dizayn eden suç örgütü üyeliğine giden yolda Murat Ongun'un üniversiteden mezun olduktan 3 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'resmi davetli' olarak ABD'de eğitim gördüğü ortaya çıktı. Konu ise "Yeni medyada Türk-Yunan çatışması." Konuyu gündeme getiren Güler Kömürcü'ye takvim.com.tr olarak ulaştık. Kömürcü, İmamoğlu'nun A Takımının ABD ve Yunan istihbari isimleriyle yakın ilişkilerine dikkat çekti. Kömürcü'nün açıklamalarının ardından İmamoğlu'nun geçmişten günümüze Yunan sevdasını derledik.