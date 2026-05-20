Başakşehir’de korkutan yangın: Tamirhanedeki dev tır alev alev yandı!

Kapalı İş Yerinden Alevler Yükseldi

Tamirhane olarak faaliyet gösteren ve olay anında kapalı olan bir iş yerinin içerisindeki park halindeki tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın kupasını ve dorse kısmını sardı.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Dükkandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden sanayi sitesinin güvenlik görevlileri ve çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye erleri, iş yerinin kapılarını açarak alev alev yanan tıra müdahale etti.

Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, ekiplerin yoğun ve titiz çalışması neticesinde tamirhanenin bitişiğindeki diğer dükkanlara ve iş yerlerine sıçramadan tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan soğutma işlemlerinde, yangının çıkış noktası olan tırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.