Hülya Avşar denizden paylaştı! Beyaz mayosuyla suda şov yaptı…

Son olarak yönetmenliğini üstlendiği 'Yapma Aşkım' adlı şarkısının klibiyle gündeme gelen Hülya Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla adından söz ettiren Avşar, yine benzer bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, beyaz mayosu ile çekilen görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. Boylu boyunca uzanan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...