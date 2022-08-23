Haberler Güncel Videoları Hülya Avşar denizden paylaştı! Beyaz mayosuyla suda şov yaptı…

Hülya Avşar denizden paylaştı! Beyaz mayosuyla suda şov yaptı…

Hülya Avşar denizden paylaştı! Beyaz mayosuyla suda şov yaptı…
23.08.2022 20:53 - Son Güncelleme: 23.08.2022 20:54

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:08
Meral Hanım'ın tiyatrosunda...
Güncel 03:13
Kazada ölen İHA muhabirlerinin...
Güncel 13:26
Dugin'ın kızı neden öldürüldü?...
Güncel 23:52
Başkan Erdoğan Jandarma ve...
Güncel 46:30
Başkan Erdoğan’dan Kabine...
Güncel 01:01
Metrobüste taciz iddiası...
Güncel 03:09
2 bin 517 terörist etkisiz...
Güncel 00:53
CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı...
Güncel 02:00
Katliam gibi kazada 2...
Güncel 01:22
Başkan Erdoğan kendisine...
Güncel 01:53
HDPKK'lıların çocuklarının...
Güncel 01:54
CHP’li yöneticiden...

Son olarak yönetmenliğini üstlendiği 'Yapma Aşkım' adlı şarkısının klibiyle gündeme gelen Hülya Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla adından söz ettiren Avşar, yine benzer bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, beyaz mayosu ile çekilen görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. Boylu boyunca uzanan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Güncel Videoları
SON DAKİKA