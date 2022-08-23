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Hulki Cevizoğlu'ndan 'altılı benzemez'in yuvarlak masasına bomba benzetme: ''Titanic batarken keman çalan kemancılara gibi''

Hulki Cevizoğlu'ndan 'altılı benzemez'in yuvarlak masasına bomba benzetme: ''Titanic batarken keman çalan kemancılara gibi''
23.08.2022 23:35 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:59

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Altı benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa küçük hesaplar ve kavgalara sahne olurken, aday olacak isim belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortakları tarafından karşılık görmüyor. Öte yandan İYİ Parti pozisyonunu netleştirerek Mansur Yavaş'ı aday olarak işaret etti. Partinin İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" şeklinde konuştu. Gelişmeleri değerlendiren gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatının Akşener'den olduğunu belirterek "İYİ Parti'nin başkasının tavuğunda gözü var. Bir İmamoğlu bir Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor" dedi.

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