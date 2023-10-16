HDP/Yeşil Sol'un isim olarak yerini alan HEDEP, PKK medyası üzerinden CHP'ye 'ittifak' mesajı gönderdi. Bebek katili Öcalan'a özgürlük istenen, bölücü eylem ve söylemlerin kayıtlara geçtiği kongrede konuşan eş sözcü İbrahim Akın, "Seçeneksiz kalan muhalefetin seçeneği olacağız" dedi. HEDEP'in ayağının tozuyla CHP'ye "Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere "Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemine sığınan Ekrem İmamoğlu ve tavşan adayı Özgür Özel, HDPKK'ya yerelde ittifak için göz kırpmıştı.