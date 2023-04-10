RAMAZAN İMSAKİYE
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HDP’li Sait Dede’den hadsiz açıklamalar: "Öcalan'a tecriti kaldıracağız, 14 Mayıs'ta hesap soracağız...

HDP’li Sait Dede’den hadsiz açıklamalar: "Öcalan'a tecriti kaldıracağız, 14 Mayıs'ta hesap soracağız...
10.04.2023 16:46 - Son Güncelleme: 10.04.2023 16:46

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7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardından yürüttüğü pazarlıkların ardından aradığı desteği almıştı. Skandal taleplerin yer aldığı "Tutum Belgesi" dışında, teröristbaşı Öcalan'a ve HDPKK'lı yöneticilere özgürlük gibi konularında masaya geldiği öne sürülmüştü. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na "Kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla" çağrısında bulunarak, genel af çıkaracaklarını söylemişti. Son olarak HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." dedi.

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