RAMAZAN İMSAKİYE
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Bay Bay Kemal'in ortakları zıvanadan çıktı! HDP’li Feleknas Uca: Öcalan'ın 15 Mayıs'ta özgür bırakacağız

Bay Bay Kemal'in ortakları zıvanadan çıktı! HDP’li Feleknas Uca: Öcalan'ın 15 Mayıs'ta özgür bırakacağız
10.04.2023 15:49 - Son Güncelleme: 10.04.2023 15:50

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7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardından yürüttüğü pazarlıkların ardından aradığı desteği almıştı. Skandal taleplerin yer aldığı "Tutum Belgesi" dışında, teröristbaşı Öcalan'a ve HDPKK'lı yöneticilere özgürlük gibi konularında masaya geldiği öne sürülmüştü.HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na "Kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla" çağrısında bulunarak, genel af çıkaracaklarını söylemişti. Son olarak, HDP'nin Batman Milletveli Feleknas Uca, yaptığı konuşmada 15 Mayıs sabahı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını dile getirdi.

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