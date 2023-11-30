Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında ekonomi gündemini değerlendiriyor. Bu sene bütçe açığının OVP'de öngörülenden biraz daha düşük olabileceğini belirten Şimşek, "Tek haneli enflasyon kalıcı refah artışının ön koşulu." dedi. Dezenflasyon için tarih veren Şimşek, "Gelecek senenin 2. yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz." ifadelerini kullandı. Döviz kazancına yüzde 40'lık vergi konusuyla ilgili de konuşan Şimşek, "Yetki alınması olacağı anlamına gelmiyor. Belki hiçbir zaman uygulamaya konulmayacak." şeklinde konuştu.