Havada vurgun! İBB soruşturmasında flaş itiraf: ''Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu''

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya yeni ifade verdi. Yalçınkaya, İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu ve başarılı olduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için de aktif hale getirdiğini dile getirmişti. Yalçınkaya, verdiği yeni ifadede, iş adamlarından toplanan paraların 2022-2025 yılları arasında özel jetle valiz ve hediye paketleri eşliğinde Londra'ya gönderildiğini bizzat şahit olduğunu aktardı. İfadesinde her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklendiğini belirtti. İşte detaylar…