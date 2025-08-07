Havada vurgun! İBB soruşturmasında flaş itiraf: ''Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu''

AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak

Başkan Erdoğan’dan şehit ve gazi ailelerine ''Terörsüz Türkiye'' mektubu: “Emanetlere sahip çıkmak devletin en temel görevidir”