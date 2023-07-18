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HAVA DURUMU | Temmuz sonuna dikkat! 50 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı

HAVA DURUMU | Temmuz sonuna dikkat! 50 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı
18.07.2023 14:04

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Son dakika haberleri... Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Afrika sıcakları, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tam havalar serinledi derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklıkların yaşanacağı bilgisini paylaştı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Temmuz ayında sıcaklıkların 10 derece daha artacağını ifade etti. İstanbul'da sıcaklığın nemden ötürü daha çok hissedileceğini aktaran Özdemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 50 dereceleri göreceğimizi söyledi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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