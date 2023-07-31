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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:36 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:48

HAVA DURUMU | El Nino gitti Eyyam-ı Bahur geliyor! Çarşamba gününe dikkat... Sokağa adım atmayın | 31 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye, Temmuz ayının son haftasında çöl sıcaklarıyla mücadele verdi. Birkaç gün süren kısmi ve bölgesel yağışlar serin havayı beraberinde getirmesine karşın, Ağustos ayının ilk haftasın itibariyle Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisine girecek. Çarşamba günü başlaması ve bütün hafta boyunca etkisini göstermesi beklenen sıcaklıklar için uzmanlar uyarılarda bulundu. Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, sokağa çıkanların şapka, gözlük, koruyucu krem kullanılması ve bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu. İşte bugün ki hava durumu raporu ve hafta boyunca Türkiye sıcaklık haritasının detayları...

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