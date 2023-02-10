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Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi kaçmaya çalışırken böyle yakalandı! İşte o anlar

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi kaçmaya çalışırken böyle yakalandı! İşte o anlar
10.02.2023 19:06

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Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.

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