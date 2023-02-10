Hatay'da enkaz altında kalan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk depremin 62'nci saatinde kurtarıldı. Enkaz altından çıktıktan sonra ekiplere, ''Omuzlarım geniş beni çıkaramazsınız diye düşündüm'' diyerek espri yaptı. Çocuklarını bekleyen gözü yaşlı aile ise oğullarına sıkı sıkı sarıldı. Deprem anında ve sonrasında başına gelenleri anlatan Gürkan'ın kardeşi Murat Öztürk, "Bizim evde tek bir çatlak yok. Ağabeyim üniversiteye hazırlanıyordu, dedemin evinde ders çalışmaya geliyordu. Depremin olduğu gün de ders çalışmak için dedemin evine geldi. Dershanesine yakın diye genelde burada kalıyordu. Üç gündür tüm aile uykusuz bekliyorduk. Enkazdan çıkarılması bizim için mucize oldu." şeklinde konuştu.

YKS'YE 5 AY KALDI TÜM KİTAPLARIM GİTTİ ONA ÜZÜLDÜM

Kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Gürkan Öztürk sağlık görevlisinin yönelttiği ''Enkazda en çok neyin kaldığına üzüldün'' sorusuna, ''İlk başta her şey yıkıldığında ben dedim mahvolduk, kitaplara yazık oldu çünkü YKS'ye 5 ay kaldı tüm kitaplarım gitti ona üzüldüm. O kitaplar lazım bana'' sözleriyle istediği kitapların ismini tek tek söyledi.