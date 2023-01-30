Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu çekildi. Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, CHP liderine İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "Belediye başkanlarına toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.