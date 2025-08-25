PODCAST CANLI YAYIN

Halit Yukay'ın cenazesi dalgıç asansör sistemiyle çıkarılacak! Uzman isim A Haber’e konuştu

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay’ın cansız bedeni, enkazın bulunduğu bölgenin yakınında 68 metre derinlikte tespit edildi. Cenazenin deniz dibinden çıkarma çalışmasının, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi planlanıyordu. Ancak yapılan istişareler sonucu cenazenin ROV ile çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Çıkarma operasyonunun başlaması için hava şartlarının düzelmesinin beklendiği öğrenildi.

Bunlar da Var

Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle