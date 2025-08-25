Halit Yukay'ın cenazesi dalgıç asansör sistemiyle çıkarılacak! Uzman isim A Haber’e konuştu

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay’ın cansız bedeni, enkazın bulunduğu bölgenin yakınında 68 metre derinlikte tespit edildi. Cenazenin deniz dibinden çıkarma çalışmasının, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi planlanıyordu. Ancak yapılan istişareler sonucu cenazenin ROV ile çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Çıkarma operasyonunun başlaması için hava şartlarının düzelmesinin beklendiği öğrenildi.